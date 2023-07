Ufficiale: Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile dal 2024

Milano, 5 lug. (askanews) – Adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore della nazionale brasiliana di calcio a partire dal 2024. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Ednaldo Rodrigues. Il tecnico emiliano, 64 anni, è attualmente legato al Real Madrid con il quale il contratto scadrà nel giugno del 2024. Alla scadenza assumerà l’incarico di ct del Brasile dalla Coppa America, che si giocherà nell’estate del 2024 negli Stati Uniti.

Ancelotti nella carriera da allenatore ha vinto quattro volte la Champions League, due con il Milan e due con il Real Madrid. Ha anche vinto scudetti nazionali in Inghilterra con il Chelsea, in Germania con il Bayern Monaco e in Francia con il Paris Saint-Germain, oltre che con Real e Milan.