Federico Fashion Style, volto noto tra le celebrità, si è lasciato con Letizia Porcu, la madre della sua bambina.

L’annuncio sembra essere ufficiale, Federico Fashion Style e la compagna Letizia Porcu si sono lasciati dopo ben 17 anni di relazione. A scriverlo in rete, sul suo profilo Instagram, è la 33enne che annuncia la separazione ai suoi follower. La coppia ha anche una bambina, Sophie Maelle, di 5 anni.

Federico Fashion Style e la compagna Letizia Porcu si sono lasciati: la loro storia

Letizia Porcu si racconta sui social, spiegando a chi la segue che, tra lei e Federico, rimarrà un rapporto di amicizia e affetto per crescere la propria figlia.

Federico, intanto, ha deciso di non commentare questo avvenimento riguardante la sua vita privata e ha solo diffuso online le foto della sua festa di compleanno.

La coppia si era conosciuta nel 2006 e, nel 2017, aveva messo al mondo la loro bambina attraverso l’inseminazione artificiale.

Nella serata immortalata sul profilo Instagram di Federico, si nota l’assenza di Letizia e la presenza, al contrario, della piccola Sophie. Il post del noto parrucchiere riporta le seguenti parole rivolte a sua figlia: “Ogni mio traguardo è solo per te, che mi hai regalato la vera gioia della vita, tu che mi rendi felice ogni giorno e che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre”.

Le voci di corridoio sulla presunta omosessualità di Federico

Erano ormai diversi anni che la ex compagna di Federico si batteva in sua difesa, in occasione degli svariati pettegolezzi che lo vedevano protagonista. Il tema era uno: il suo orientamento sessuale. Secondo le voci di corridoio, la sua omosessualità veniva nascosta al grande pubblico.

Intanto, qualche mese fa, Federico esponeva la sua scelta di non sposare Letizia: “Il matrimonio è fuori moda, oggi chi si sposa si lascia dopo qualche anno.

Letizia ha sempre lavorato con me al mio fianco, lasciandomi libero di seguire i miei sogni. Lei è il perno della mia famiglia, le devo davvero tanto”.