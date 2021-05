Ufo: 14 oggetti misteriosi nel radar della nave Omaha

14 oggetti misteriosi si muovono attorno al radar della nave Omaha, poi scompaiono. Jeremy Corbell sta documentando gli avvistamenti Ufo su Twitter.

I fatti risalgono al 15 luglio 2019. Il ricercatore Jeremy Corbell è diventato famoso a inizio maggio per aver pubblicato online i misteriosi video relativi alla portaerei Omaha: nelle riprese, gli oggetti volanti “piramidali” circondavano la nave per poco più di un’ora al largo delle coste californiane di San Diego, mentre un altro corpo “transmediale” si immergeva nell’Oceano, per poi sparire.

Il nuovo video del 27 maggio non differisce di molto dal precedente: ancora una volta si parla di Ufo (unidentified flying object), ormai designati con il termine Uap (unidentified aerial phenomenon). La documentazione è già vaglio degli esperti del Dipartimento della Difesa americano e, a differenza del video precedente, non vi è stato ancora nessun riconoscimento ufficiale da parte del Pentagono.

Corbell ha potuto diffondere le immagini poiché desecretate.

Ecco cos’ha scritto su Twitter: “Si vedono almeno 14 oggetti, minimo 1,82 metri di diametro, con massa solida.” Questo è ciò che il radar della portaerei Omaha ha captato, alle stesse coordinate e nella stessa fascia oraria, tra le 21 e le 23, dei precedenti video; la velocità registrata oscilla tra 46 e 158 mph, con un tempo di volo registrato di oltre un’ora.

2019 US Navy warships were swarmed by UFOs; here’s the RADAR footage that shows that. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / this is corroborative electro-optic data demonstrating a significant UFO event series in a warning area off San Diego. pic.twitter.com/bZS5wbLuLl

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 27, 2021