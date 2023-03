Uganda, ok dal Parlamento a una dura legge contro gli omessuali

Roma, 22 mar. (askanews) – In Uganda il Parlamento ha approvato una legge che propone nuove e severe sanzioni per le relazioni tra persone dello stesso sesso. Al termine di una sessione molto movimentata e caotica, la speaker del Parlamento Annet Anita Among, dopo il voto finale ha detto: “È stata approvata a tempo di record”.

La legge, che passa ora nelle mani del presidente Yoweri Museveni, che potrà scegliere se porre il veto o firmarla, propone nuove dure sanzioni per le relazioni omosessuali in un Paese in cui l’omosessualità è già illegale. La versione finale non è ancora stata pubblicata ufficialmente, ma gli elementi discussi in Parlamento, riporta la Bbc, includono che una persona condannata per adescamento o traffico di bambini allo scopo di coinvolgerli in attività omosessuali, rischia l’ergastolo; individui o istituzioni che sostengono o finanziano attività o organizzazioni per i diritti Lgbt, o pubblicano, trasmettono e distribuiscono materiale mediatico e letteratura a favore degli omosessuali, rischiano di essere perseguiti e incarcerati.

“Questa proposta di legge – ha detto Asuman Basalirwa, membro del Parlamento che l’ha presentata – è stata concepita per proteggere la nostra cultura, i valori legali, religiosi e familiari tradizionali degli ugandesi e gli atti che possono promuovere la promiscuità sessuale in questo Paese”.

“Mira anche a proteggere i nostri bambini e giovani che sono resi vulnerabili agli abusi sessuali attraverso l’omosessualità e gli atti correlati”.