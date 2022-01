Uganda, riaprono le scuole dopo due anni: è stata la chiusura più lunga del mondo

Scesi i contagi in Africa e in particolare in Uganda, dove finalmente dopo due anni i bambini possono ritornare nelle scuole

Scesi i contagi Covid in Africa e in particolare in Uganda, dove finalmente dopo due anni i bambini possono ritornare nelle scuole.

Africa, in Uganda riaprono le scuole dopo quasi due anni: il record

È terminata oggi, lunedì 10 gennaio 2022, in Uganda la chiusura delle scuole più lunga del mondo.

A causa della pandemia Covid che ha colpito il mondo ad inizio 2020, ben 15 milioni di studenti di quel Paese avevano smesso di frequentare le lezioni. La maggioranza delle scuole ugandesi infatti non aveva mai riaperto dal marzo del 2020, quindi 83 settimane fa.

Africa, in Uganda riaprono le scuole dopo quasi due anni: le parole del ministro dell’istruzione

Il ministro dell’Istruzione, John Muyingo, ha parlato della questione all’agenzia Afp: “Tutti gli istituti scolastici hanno adottato linee guida e procedure operative standard per garantire il rientro in sicurezza dei bambini a scuola, e misure sono state messe in atto per far rispettare le regole a coloro che non lo fanno.”

Africa, in Uganda riaprono le scuole dopo quasi due anni: le critiche

Le organizzazioni per i diritti dei bambini hanno criticato la decisione dell’Uganda di tenere completamente o parzialmente chiuse le scuole per così tanto tempo e anche l’Unicef i è espresso via Twitter: “Non possiamo permettere che questo succeda un’altra volta. Dobbiamo tenere le scuole aperte per ogni bambino, ovunque.”