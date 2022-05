Ugo e Silvia morti in un incidente stradale: la coppia stava andando al concerto di Vasco Rossi

Moto contro camion. Questa è l'unica cosa che si sa dell'incidente in cui sono morti Ugo e Silvia. I coniugi stavano andando al concerto di Vasco Rossi.

Morire per andare a vedere il proprio idolo. Questa è la vicenda di una coppia di coniugi della provincia di Cesena che hanno avuto un incidente stradale ed hanno perso la vita mentre si recavano al concerto di Vasco Rossi.

Stavano andando al concerto di Vasco Rossi ma sono morti a causa di un incidente stradale

Il cantante emiliano ieri, 21 maggio 2022, si è esibito a Trento, dove ha tenuto un concerto che lui stesso ha definito: “Indimenticabile“. Erano presenti 120mila fan, ma all’appello ne mancavano due: Ugo Beltrami e Silvia Ruscelli. La coppia era partita in moto, vista la passione di Ugo per le due ruote, da Sarsina, comune del Cesenate, per raggiungere Trento ed andare al concerto del loro idolo.

Chi sono le due vittime

Ugo aveva 49 anni ed era un geometra, Silvia 47 ed era un’oncologa. La coppia di coniugi, come si apprendere da la Repubblica Bologna aveva fatto tappa a Dro, nel Trentino, a casa di alcuni amici, giovedì 18 maggio 2022. Il giorno dopo tutti in sella alla volta di Trento per andare a sentire Vasco Rossi. Ugo e Silvia, purtroppo, sulla strada per Trento, hanno incrociato un camion che li ha presi in pieno.

I soccorsi

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e ad indagare vi sono i carabinieri. Dopo che gli amici hanno chiamato i soccorsi, si sono mobilitati anche i volontari e l’elisoccorso. Nonostante la rapidità con cui sono giunti sul luogo, però, non c’era già nulla da fare. Ugo e Silvia erano morti sul colpo.

Una comunità sconvolta

La comunità di Sarsina è distrutta. Nessuno si sarebbe mai aspettato un tragico epilogo del genere.

Ugo e Silvia erano conosciuti e voluti bene da tutto il paese. La coppia lascia tre figlie piccole. Profondo dolore e lutto anche per i genitori della coppia.