Uil, il sindacato si rivolge a tutto il personale: qual è la situazione operativa dell’ente

I lavoratori chiedono chiarezza e la Uil risponde agli umori di preoccupazione in merito all’attuale situazione operativa dell’ente.

In tutti i Servizi della Fondazione si registrano umori di forte preoccupazione in merito all’attuale situazione operativa dell’ente, che a seguito delle elezioni degli Organi statutari nello scorso autunno ha visto fino ad agosto una composizione del consiglio di amministrazione incompleta e instabile.

Mentre alcune attività interne sono state sospese in attesa di un indirizzo politico e atti autorizzativi, la Uil fa chiarezza sulla situazione operativa.

Uil, qual è la situazione operativa dell’ente

In un comunicato la Uil fa sapere: “Come Sindacato veniamo quotidianamente sollecitati a spiegare quali siano i motivi per i quali non si sia riusciti a definire la composizione del Consiglio di Amministrazione all’indomani delle elezioni e i lavoratori ci chiedono di sapere cosa stia accadendo, anche allarmati dalla risonanza che la stampa dà agli avvenimenti.

In qualità di Sindacato dei lavoratori ci sentiamo responsabili di ricordare e spiegare in poche parole, a tutti, cosa stia avvenendo”.

Il 28 dicembre 2020 la Commissione Elettorale decide di non ammettere la validità del voto di un delegato della lista “Fare Presto”, per presunti motivi tecnici. Tale decisione consente la formazione di un C.d.A. con una maggioranza che elegge l’attuale Presidente. Tuttavia, la decisione della Commissione Elettorale viene contestata dalla coalizione “Fare Presto”, in accordo con Confartigianato (Assopam).

Così è stata avviata un’azione giudiziaria, presentando ricorso al Tribunale Civile di Roma il quale, lo scorso 22 aprile 2021, ha accolto la richiesta e dichiarato illegittimi i motivi che avevano condotto la Commissione Elettorale della Fondazione a escludere dal voto un delegato della lista Fare Presto Confesercenti, impedendogli la partecipazione alla scelta dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Eppure, nonostante la pronuncia del Tribunale di Roma del 22 aprile, la Commissione Elettorale è rimasta inerte e la Fondazione, per il tramite del proprio Presidente, ha avviato un ricorso avverso la suddetta ordinanza.

Non sono mancati gli interventi dei Ministeri Vigilanti, i quali si sono però rivelati vani. Dopo essere stati informati degli esiti della vicenda giudiziaria, i Ministeri Vigilanti hanno confermato l’illegittimità della costituzione dell’organo statutario, ma hanno invitato il C.d.A. ad assumere un comportamento ispirato alla necessaria prudenza. Lo scorso 22 giugno il Tribunale di Roma ha respinto definitivamente il ricorso proposto dalle sigle resistenti, confermando di fatto la decisione assunta dal Giudice del Tribunale di Roma ad aprile, imponendo di provvedere al “ripristino dello status quo ante” e procedere alla nuova proclamazione dei voti sulla base dei legittimi risultati elettorali attestati nel verbale dell’Assemblea dei delegati del 23 dicembre 2020.

Tuttavia, lo scorso 6 luglio la Commissione Elettorale ha proclamato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con 12 componenti eletti, non assegnando 3 dei 5 seggi delle case Mandanti.

Una nota ministeriale pare abbia invitato la Fondazione ad attivarsi secondo “sistemi democratici che rispettino la proporzione delle forze in campo”, affinché fossero assegnati i 3 seggi vacanti nel rispetto della proporzione del voto espresso dalle Mandanti, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.

In questo modo si sarebbero assegnati “due seggi su tre alla coalizione Fare Presto Confesercenti/Confartigianato, risultata la più votata dalle ditte preponenti, diventando maggioranza in C.d.A.”, contrapponendo a quella dell’Assemblea dei Delegati, “dove invece è in maggioranza altrettanto risicata (31 a 29) quella costituita da Confcommercio Confindustria Usarci Confapi”. Invece, la Commissione Elettorale, “con un voto a maggioranza ma questa volta con la defezione di uno dei componenti”, ha deciso di interpretare la nota del Ministero decidendo di “estromettere un Consigliere eletto di Confartigianato (Assopam) e di sostituirlo con un altro della lista Fare Presto (che ci risulta abbia prontamente dichiarato l’illegittimità di tale nomina e diffidato dal procedere)”. In questo modo si sono mantenuti i “rapporti di forza in seno al Consiglio, con un’evidente anomalia, cioè la Lista appartenente a Confcommercio e Confindustria con 4.428 voti ha ottenuto la nomina di due Consiglieri, mentre la Lista di Confartigianato (Assopam) con 3.021 voti ha ottenuto l’incomprensibile estromissione del proprio Consigliere”.

Uil, l’appello a tutto il personale

Al momento la Uil dispone di un Consiglio composto da 14 consiglieri, “con un seggio vacante, che non dovrebbe essere legittimato a operare”, informa il sindacato nel comunicato divulgato. Poi l’appello: “Non serve a nessuno che la gestione operativa e parte del management si affanni per questa o l’altra coalizione”, perché “senza un accordo tra i due gruppi non si va da nessuna parte e questo non è utile né alla platea degli iscritti e delle ditte Mandanti né, tantomeno, a quella dei dipendenti”.

Pensando ai lavorati, il sindacato conclude: “In tutto questo intricato rompicapo, i lavoratori silenziosamente continuano a fare tutto quello che devono e che possono per la categoria, anche a dispetto di certe lettere di richiesta di restituzione somme contrattualmente dovute, fatte passare come “atto dovuto”, o nonostante “manifestazioni di forza” come il trasferimento d’ufficio, lesivo della dignità del lavoratore per le modalità con cui è stato fatto, a dispetto della procedura, sul quale ci riserviamo di chiedere spiegazioni per evitare che diventi un modus operandi acquisito”.