UK, 12enne si suicida dopo uno stupro: il tributo della madre nel giorno del suo 13esimo compleanno

In Inghilterra, una 12enne si è suicidata dopo uno stupro: lo straziante tributo della madre nel giorno del suo 13esimo compleanno.

In occasione del 13esimo compleanno della sua bambina, Rachel Halliwell ha onorato la memoria della figlia Semina, morta suicida dopo essere stata stuprata all’età di 12 anni.

È un tributo straziante quello che Rachel Halliwell ha realizzato per onorare la figlia Semina che, a 12 anni, si è tolta la vita dopo uno stupro. In concomitanza con il 13esimo compleanno della giovanissima vittima, che sarebbe stato celebrato nella giornata di giovedì 18 novembre, la donna è riuscita a far aprire un giardino in memoria della figlia presso l’ex scuola elementare.

A quanto si apprende, Semina viveva nel Southport, in Inghilterra, insieme alla famiglia ed è morta il 12 giugno del 2021dopo aver trascorso quattro notti in ospedale.

In merito alla prematura scomparsa della 12enne, la madre Rachel Halliwell ha spiegato che sua figlia si è tolta la vita e che la polizia ha aperto un’indagine su quanto accaduto. Al momento, tuttavia, non è ancora stato rivelato cosa abbia provocato il decesso della ragazzina.

UK, 12enne si suicida dopo uno stupro: la testimonianza di Rachel Halliwell

Commentando la prematura scomparsa della figlia, Rachel Halliwell ha rivelato: “Mi sento vuota, devastata e spaventata all’idea di affrontare il suo compleanno senza di lei.

C’è una voragine devastante nella mia vita che non potrà mai più essere colmata – e ha aggiunto –. Tutto è reso decisamente più devastante dalle orribili circostanze che riguardano come e perché è morta”.

La donna, poi, ha descritto Semina con le seguenti parole: “Era una ragazza pura e innocente con tutta la vita davanti, e non è più qui. Il mio cuore si è rotto in un milione di pezzi, vorrei solo riavere indietro la mia bambina – e ha continuato –.

Era bella, divertente e generosa. Era unica, dal suo nome al suo aspetto, rimarrà sempre una bellissima ragazza di 12 anni che si distingueva dalla massa”.

UK, 12enne si suicida dopo uno stupro: l’inaugurazione del giardino

Per il 13esimo compleanno di Semina, quindi, nella mattinata di giovedì 18 novembre, è stato aperto un giardino presso la scuola primaria di St Patrick a Southport per celebrare la breve vita della giovane, su richiesta della madre.

All’evento hanno partecipato gli allievi della scuola, il personale scolastico e la famiglia di Semina. L’accesso non era consentito al pubblico.

Il parroco John Heneghan ha benedetto l’area, che si trasformerà in un luogo in cui i bambini potranno trovare “pace e amicizia”, e mostrare supporto l’uno all’altro ogni volta che qualcuno di loro si sentirà turbato.

Parlando a nome di St Patrick’s, inoltre, padre Heneghan ha detto: “Ricordiamo Semina con tanto amore e stiamo pregando per la sua mamma e i suoi cari con profonda compassione“.