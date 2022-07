UK, al via il piano contro la siccità

(Adnkronos) – La Gran Bretagna sta mettendo in atto le prime fasi del piano contro la siccità, che prevede un uso accorto dell'acqua per proteggere le scorte idriche. Per il momento non sono previsti limiti all'uso dell'acqua, ma le autorità di regolamentazione e le società idriche stanno lavorando per gestire i livelli dell'acqua, anche attraverso schemi di trasferimento che consentano di sostenere artificialmente la portata dei fiumi.

La scorsa settimana le temperature in Gran Bretagna hanno superato i 40°C per la prima volta nella storia.