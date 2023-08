Uk, da infermieri 'enciclopedia dello slang' per colleghi e medici stranieri

Roma, 22 ago. (Adnkronos Salute) – Una guida per aiutare i medici stranieri a capire dialetti, frasi gergali e slang dei pazienti ricoverati. E' la piccola enciclopedia che gli infermieri dell'Nhs, il National Health Service, l'omologo del nostro Servizio sanitario nazionale, hanno realizzato con un elenco di 50 frasi tradotte e spesso spiegate in un inglese più accessibile. Tra il 2019 e il 2022, nel Regno Unito gli infermieri provenienti dall'India, dalle Filippine e dalla Nigeria, rappresentano i due terzi di tutti i nuovi assunti. Secondo il Royal College of Nursing (Rcn), riferisce il 'Daily Mail', "in tutto il mondo si usano espressioni figurative per descrivere emozioni e stati d'animo, così lo fa anche chi è ricoverato in ospedale ma chi non è inglese può avere qualche problema". Ecco che gli infermieri hanno deciso di tradurre alcune di queste espressioni che potevano risultare ostiche a chi, pur conoscendo la lingua, non era ancora allenato a certi slang.

Tra gli esempi della piccola enciclopedia c'è l'espressione "una pillola amara da ingoiare" che nel contesto di un dialogo tra paziente e medico straniero potrebbe risultare alquanto fuorviante. Invece la guida la contestualizza indicando come questa frase è usata per indicare che ci possono essere delle verità o dei risultati difficili da accettare. Altro esempio è "una nuova prospettiva di vita", in ambito clinico secondo la guida "spesso si può trovare associato al buon esito di una terapia farmacologica", sottolineandone l'efficacia. "Un pesce più grande da friggere", è uno slang che in ambito ospedaliero può essere contestualizzato come "non preoccuparti per la mia tosse, sono sicuro che hai un pesce più grosso da friggere". Il termine gergale 'cuppa' indica una tazza di tè, 'doddle' sta a significare qualcosa che si è svolto con estrema semplicità "un gioco da ragazzi", spiegano gli infermieri.