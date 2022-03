Uk, ladri rubano furgone pieno di donazioni per l’Ucraina

Alcuni ladri hanno rubato un furgone contenente donazioni a favore dell'Ucraina: i malfattori sarebbero due.

Dei ladri hanno rubato un furgone contenente donazioni a favore dell’Ucraina. È accaduto a Chorley nel Lancashire (Regno Unito). Il veicolo in questione apparteneva all’associazione benefica International Aid Trust. Il furto è avvenuto all’interno di un magazzino. È stata la stessa associazione, tramite un post sulla sua pagina ufficiale Facebook (visibile in questo articolo come immagine in evidenza) a informare dell’avvenuta rapina.

L’International Aid Trust ha chiesto a coloro che avessero informazioni sul quanto avvenuto di comunicarle. Il fondatore dell’associazione, Bernard Cocker, è stato intervistato per l’occasione dalla BBC. Cocker ha spiegato che, come si è potuto appurare dai filmati delle telecamere di sicurezza, sarebbero due gli autori del misfatto.

Ladri rubano un furgone pieno di donazioni all’Ucraina: vale 24mila euro

Il furgone rubato dai due ladri ha un valore di 24mila euro.

Bernard Cocker ha dichiarato: “Dopo il lavoro che centinaia di volontari hanno fatto per far arrivare le donazioni al popolo ucraino, fa male vedere due persone rubare uno dei nostri veicoli”.

Il post Facebook

Qui di seguito il post di International Aid Trust comparso sulla pagina ufficiale FB dell’associazione, comunicante il furto del furgone: “Purtroppo il nostro Luton Van è stato rubato durante la notte dal nostro quartier generale a #chorley .

Un Transit Rare bianco (modello automatico) reg: LL15 UME. Qualsiasi informazione si prega di mettersi in contatto e pregare”.