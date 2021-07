UK, Sajid Javid positivo al Covid-19: si era vaccinato

UK, Sajid Javid risulta positivo al coronavirus: aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. I sintomi sarebbero lievi.

UK, Sajid Javid positivo al Covid-19

Il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, è risultato positivo al Covid-19.

Lo ha dichiarato lo stesso Javid, tramite un videomessaggio postato su Twitter, sottolineando che sta avvertendo alcuni sintomi dovuti al contagio, che sarebbero tuttavia lievi. Ha fatto sapere Javid: “Sono risultato positivo al Covid. Sto aspettando il risultato del tampone molecolare, ma ho già ricevuto il vaccino e i sintomi sono lievi”. Ha inoltre raccomandato coloro che non abbiano ancora fatto il vaccino, a farsi avanti per l’opportuna vaccinazione.

UK, Sajid Javid positivo: l’esortazione da parte degli scienziati

Come leggiamo da Msn.com, gli scienziati stanno cercando di convincere il governo britannico a cancellare la fase di ritorno alla piena normalità, in quanto quello disposto dalle istituzioni locali sarebbe “un pericoloso esperimento”. Intanto, la forma di coronavirus partita dall’India, la variante Delta, infuria per l’intero Regno Unito. Il numero di contagi lo scorso 16 luglio è salito a quota 51mila. Dati preoccupanti, che risultano essere i più critici rilevati dallo scorso gennaio, quando è stato toccato l’acme della pandemia in Gran Bretagna, con 68mila casi in un solo giorno.

Al momento il numero di morti risulta ancora basso. Lo scorso 16 luglio si sono registrati quarantotto decessi, anche se ogni tre settimane i ricoveri ospedalieri risultano raddoppiati.

UK, Sajid Javid positivo: calano i ricoveri

Nonostante ciò, in questo clima di tensione una buona notizia c’è: solo di recente si è registrato un sensibile calo della curva dei ricoveri. Da Downing Street si augurano che i contagi calino drasticamente dopo il tour de force delle vaccinazioni tutt’ora in corso. Al momento risultano essere 36 milioni le persone che hanno ricevuto la doppia dose.