Ultima Generazione, attivisti bloccano il traffico a Ponte Milvio: no al sovvenzionamento dei combustibili fossili

Ultima Generazione torna nella Capitale. Nella mattinata di oggi, martedì 18 aprile 2023, una decina di ragazzi della campagna italiana di disobbedienza civile nonviolenta ha bloccato via Flaminia, tra Ponte Milvio e Tor di Quinto. Con loro uno striscione «Non paghiamo il fossile».

Contro il sovvenzionamento dei combustibili fossili

La protesta rientra nella campagna per lo stop dei sovvenzionamenti pubblici dei combustibili fossili. A causa della manifestazione, il traffico intorno a Ponte Milvio è stato paralizzato e gli attivisti non sono stati risparmiati dagli insulti degli automobilisti su tutte le furie: «Puttana devi andare a scuola» e «Dovete buttarvi nel Tevere», per citarne qualcuno. Dopo pochissimo tempo sono arrivate sul posto quattro volanti della Polizia di Stato, intervenute per rimuovere dalla strada gli attivisti e ripristinare il regolare andamento della viabilità. Identificati anche alcuni giornalisti presenti sul posto, dei quali sono state prese le generalità.

Per i morti nelle Marche e a Ischia

«Ci dispiace creare disagio a queste persone ma è l’unico modo. Chiediamo fiducia, un minimo di fiducia. Lo stiamo facendo per tutti e stiamo andando nella direzione giusta, i risultati li stiamo ottenendo. Non possiamo fare finta di nulla, la situazione è drammatica e ho paura per la mia casa» si legge in una nota di Ultima Generazione. E continuando: «In Italia, nel 91% dei comuni italiani, oltre 3 milioni di famiglie vivono in zone a rischio alluvioni e frane. Ce li siamo già dimenticati le persone e i bambini morti nelle Marche e a Ischia? Bisogna investire nella messa in sicurezza delle case, nell’abbassamento delle emissioni e non nel fossile. Gli eventi climatici estremi nel 2022 sono raddoppiati. Il disagio che stiamo creando noi in questo momento è nettamente inferiore ai disagi creati dalle grandinate di questi giorni. Chiediamo solo un po’ di fiducia agli automobilisti, lo stiamo facendo per tutti». Che arrivi o meno questa fiducia, Ultima Generazione non sembra intenzionata neanche al minimo compromesso con gli ostacoli che incontra. Anzi, essi sembrano essere soltanto un incentivo ad alzare ancora di più la voce.