Ultima ondata di caldo: come trovare refrigerio in casa

L'ultima ondata di caldo di agosto porta temperature elevate, ma con i giusti accorgimenti e soluzioni è possibile trovare refrigerio dal calore.

Il mese di agosto si prospetta per essere uno dei più caldi di sempre con temperature molto intense e anomale per la stagione. Per fronteggiare l’ultima ondata di caldo di questa estate, sono diverse le soluzioni da adottare per un po’ di refrigerio nella propria abitazione e proviamo a scoprire quali sono.

Ultima ondata di caldo

Con il mese di agosto ormai agli sgoccioli, si prospettano nuovi cambiamenti per quanto riguarda il meteo. Nei prossimi giorni sarà possibile avere una ultima ondata di caldo che sicuramente sancirà la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale con temperature un po’ più basse e non così alte come in questo periodo.

Una situazione climatica che si preannuncia alquanto instabile e che dovrebbe portare alla fine del caldo intenso con l’arrivo di temperature più miti che coincidono anche con temporali e piogge da nord a sud. Nella giornata di lunedì 29 agosto e nei giorni a seguire, i meteorologi annunciano temperature in rilievo lungo tutto il Mediterraneo occidentale e nelle regioni del nord Italia.

Il clima è nella media con temperature estive tipiche del mese di agosto. Nei prossimi giorni, a cominciare già dalla giornata del 30 agosto, è previsto sole e molto caldo in tutto lo stivale con temperature che potrebbero aumentare soprattutto nelle regioni del centro nord e della Sardegna con un clima ancora particolarmente intenso.

Il ritorno dell’anticiclone africano comporterà temperature alte e una ultima ondata di caldo con previsioni che arriveranno intorno ai 37° al sud e nelle isole maggiori, al centro si possono raggiungere i 33°, mentre le regioni del nord si manterranno stabili con i 32°. Nei prossimi giorni ci saranno cambiamenti che porteranno temporali e piogge in alcune regioni.

Ultima ondata di caldo: consigli

Per riuscire a fronteggiare questa ultima ondata di caldo che occuperà i giorni del mese di agosto, è bene prepararsi optando per soluzioni e suggerimenti validi che possano aiutare ad avere un po’ di refrigerio all’interno della propria casa. Le giuste abitudini aiutano a combattere gli effetti nocivi del sole sulla salute.

Gli abitanti delle grandi città, sopratutto i soggetti più fragili come bambini e anziani, tendono a soffrire maggiormente di queste temperature elevate. Si consiglia, come sempre, di non uscire di casa nelle ore meno calde evitando la fascia tra le 11 e le 18 e, nel caso, sempre proteggersi con un cappellino od occhiali da sole.

In casa è bene indossare abiti leggeri in fibre naturali come il cotone e il lino optando per colori chiari in modo da non soffrire troppo il calore eccessivo. È bene poi schermare le finestre con tapparelle, persiane chiudendole nelle ore più calde come il mattino o il primo pomeriggio e aprirle soltanto la sera quando le temperature si abbassano.

Un ventilatore o un condizionatore come Artic Cube sono sicuramente la soluzione migliore per sopperire all’ultima ondata di caldo del mese di agosto. Si può anche ridurre la temperatura corporea facendo docce fresche o tiepide oppure bagnarsi i polsi, il collo e le tempie per rinfrescarsi.

