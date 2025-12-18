Ultimatum di Lula alla Ue: firmare col Mercosur ora o mai più con me

Brasilia, 18 dic. (askanews) – Il presidente brasiliano Lula dichiara che se l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur non verrà firmato “ora”, non verrà firmato durante la sua presidenza, che terminerà alla fine del 2026. “Se non lo facciamo ora, il Brasile non firmerà l’accordo finché sarò presidente”, ha dichiarato Luiz Inàcio Lula da Silva durante una riunione ministeriale a Brasilia.

“Aspettiamo questo accordo da 26 anni. L’accordo è più favorevole a loro che a noi. Macron non vuole farlo per via dei suoi agricoltori. L’Italia non vuole farlo, non so perché”, ha detto Lula. La speranza del Brasile e del blocco sudamericano è che l’accordo possa essere firmato durante un vertice con l’Ue in programma per sabato 20 dicembre nella città brasiliana di Foz do Iguaçu.