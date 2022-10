Continua la scalata di Fratelli d'Italia, giù Lega e Forza Italia

Parte decisamente col piede giusto l’esperienza di Giorgia Meloni al governo, almeno nei sondaggi politici, l’ascesa della leader del centro destra appare sempre più inarrestabile, mentre crollano le percentuali degli alleati Lega e Forza Italia.

Dall’ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli per il Corriere, Fratelli d’Italia sfiorerebbe adesso i 30 punti percentuali, ben quattro punti in più rispetto alle recenti elezioni del 25 settembre. Anche per il sondaggio Ipsos Fratelli d’Italia sta consolidando la sua posizione creandosi un largo consenso nella Destra: rispetto alle elezioni più 3,8%, risultato decisamente invidiabile dopo un mese di governo. Di contro, la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi di punti percentuali ne hanno persi quasi 3: Salvini perde lo 0,8%, Berlusconi è invece in picchiata con la pesante perdita dello 0,2%.

Segnali decisamente chiari della supremazia del partito al governo.

L’opposizione vede una situazione simile: il Partito Democratico continua la lenta erosione tentando di limitare i danni dovuti alla crisi interna, meno 0,3%. Il Movimento 5 Stelle continua a beneficiare della fuoriscita dei voti dem, guadagna un pesante 0,6%.