Ultimo accesso Whatsapp, arriva la nuova funzione per nasconderlo ai contatti “invadenti”

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione che permette di nascondere l'ultimo accesso ad una lista prescelta di contatti.

Tra le funzionalità di WhatsApp se ne è aggiunta una che permette di celare la propria presenza online solo ad alcune persone e nascondere l’ultimo accesso ad una lista prescelta di contatti della propria rubrica.

WhatsApp, ultimo accesso nascosto ad una lista di contatti

Finora gli utenti avevano tre possibilità per gestire la visibilità dei propri accessi: farlo vedere a tutti, a nessuno o solo ai propri contatti. Con la nuova funzione arriva un’altra voce, ovvero “Tutti i miei contatti eccetto“, selezionando la quale sarà possibile creare una sorta di black list con le perone a cui non si vuole far vedere quando ci si è connessi l’ultima volta.

Una funzione che permetterà di salvaguardare una piccola porzione di privacy e tenersi alla larga da contatti molesti o invadenti senza precludere agli altri contatti di sapere da quanto non ci si collega.

WhatsApp, ultimo accesso nascosto ad una lista di contatti: quando arriva

Per il momento questa possibilità è offerta solo sulla versione Beta di WhatsApp per Android, ma è probabile che verrà estesa a tutti. Non è però ancora noto quando, anche se va tenuto in considerazione il fatto che l’app è molto lenta nel dispensare nuove funzioni e potrebbero dunque passare mesi prima di vederla.