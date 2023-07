Ultimo conquista i 65.000 dello Stadio Olimpico, repliche sold out

Roma, 8 lug. (askanews) – È andata in scena ieri la prima delle tre serate completamente sold out allo Stadio Olimpico di Roma per il tour “Ultimo Stadi 2023 – La Favola Continua”, tournée che ha già superato il traguardo dei 300.000 biglietti venduti.

Dopo le due repliche all’Olimpico stasera e poi il 10 luglio, il tour continuerà a Milano con gli appuntamenti allo Stadio San Siro del 17 e 18 luglio. Il cantautore ha riservato all’affezionato pubblico della sua città oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta, con ospite a sorpresa Antonello Venditti per una magica “Notte prima degli esami” al pianoforte.

Nel pieno di un tour che lo porterà, a soli 27 anni, a toccare quota 23 stadi in soli quattro anni, Ultimo guarda ancora più lontano e annuncia “Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua” con l’attesissimo appuntamento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in programma l’8 giugno 2024, battendo un nuovo record: nella prima mezz’ora dall’inizio della vendita sono andati a ruba oltre 10mila biglietti.