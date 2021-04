Ultimo e la fidanzata Jacqueline più innamorati che mai: la vacanza in Messico

Ultimo e la fidanzata Jacqueline, figlia di Heather Parisi, si stanno godendo una vacanza all'insegna dell'amore in Messico.

Ultimo e la fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, stanno trascorrendo una vacanza da sogno in Messico e sembrano essere più innamorati che mai.

Ultimo e la fidanzata: la storia d’amore

Dopo essere usciti allo scoperto per la prima volta lo scorso marzo, Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo hanno condiviso alcuni scatti da sogno della loro vacanza in Messico.

“Ti amo più del pistacchio”, ha scritto ironica la ragazza, più innamorata che mai del cantante. A quanto pare la storia tra i due procederebbe a gonfie vele e in tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più. Jacqueline Luna Di Giacomo è la figlia che Heather Parisi ha avuto insieme al medico Giovanni Di Giacomo. In passato è balzata agli onori delle cronache per i suoi dissapori nei confronti della madre.

L’amore tra Ultimo e Jacqueline

Finora Ultimo ha preferito mantenere la massima riservatezza sulla sua storia con Jacqueline, ma in tanti sui social avevano capito che tra i due fosse sbocciato qualcosa quando hanno notato dei particolari identici nei loro scatti Instagram. Prima d’incontrare la figlia di Heather Parisi Ultimo era legato a Federica Lelli: secondo indiscrezioni i due si sarebbero lasciati a causa dei numerosi impegni lavorativi del cantante, ma sulla questione i due diretti interessati non hanno mai fornito conferma.

In tanti hanno notato una certa somiglianza tra Federica Lelli e Jacqueline.

Jacqueline Luna Di Giacomo: chi è la fidanzata di Ultimo

Classe 2000, Jacqueline è la seconda figlia avuta da Heather Parisi insieme al medico Giovanni Di Giacomo. In passato la ragazza è balzata agli onori delle cronache per aver affermato pubblicamente, insieme a sua sorella Rebecca Jewel Manenti, di non aver mai avuto un buon rapporto con la madre. Heather Parisi oggi è residente a Hong Kong insieme al marito Umberto Maria Anzolin, padre dei suoi due figli gemelli. Jacqueline ha confessato che con lei e sua sorella Rebecca la madre sarebbe stata praticamente assente. “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”, aveva scritto in merito a sua madre, via social, e ancora: “Sono una ragazza di 19 anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita. Mio papà è un eroe per me, la persona più importante della mia vita. Totale disprezzo dei più elementari principi? Lui è un grande uomo che col tempo ha cresciuto una grande donna, con valori e principi.”