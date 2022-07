Ultimo, un fan incontra sua madre: “Lo psicologo me lo paga lei?”

Ultimo, un fan incontra sua madre: il video con la richiesta del seguace e la replica della donna è virale.

I fan di Ultimo conoscono bene sua madre, che spesso compare sui suoi social e nelle sue canzoni. Un seguace del cantautore romano l’ha incontrata e non ha potuto fare a meno di farle una sviolinata come si deve.

Il video del momento è virale.

Ultimo: un fan incontra sua madre

Ultimo è uno dei cantautori più bravi del panorama musicale italiano. Le sue canzoni non sono semplici tormentoni, ma ballate uniche che ci fanno tornare indietro nel tempo, quando autori come Fabrizio De Andrè regalavano ai fan vere e proprie poesie. Non è solo lui ad essere famoso, ma anche sua madre, donna alla quale Ultimo ha dedicato alcuni brani. Da La Stazione Dei Ricordi a 7+3: il genitore è destinatario di canzoni che fanno venire la pelle d’oca.

Non stupisce, quindi, che un fan del cantautore romano abbia riconosciuto la donna, riservandole una sviolinata come si deve.

Le parole del fan alla madre di Ultimo

Il fan, in attesa del concerto di Ultimo, ha adocchiato la madre e ha attirato la sua attenzione esclamando:

“Ma lei è pazza! Ma lei è pazza ad aver partorito questo ragazzo! Ma come le è venuto in mente? Ma me le paga lei le sedute dallo psicologo? Me le paga lei signora? Signora senta, deve dire una cosa a suo figlio. Assolutamente. Perché io sono tre anni che ogni volta che sono ubriaco gli mando un mio video mentre piango e canto le sue canzoni. O mi risponde o io piango ancora. Lei è pazza signora, ma l’adoro”.

La madre di Ultimo, in un primo momento, ha creduto che il fan la stesse minacciando. Quando ha capito le sue reali intenzioni, però, si è avvicinata a lui.

La risposta della madre di Ultimo

Dopo aver attirato l’attenzione della madre di Ultimo, il fan è quasi finito in lacrime. La donna, ad un certo punto, si è limitata a replicare: “Ah sì?“. Cosa è successo dopo non è dato saperlo, visto che il filmato che il seguace ha condiviso sui social si conclude con la battuta del genitore del cantautore romano.