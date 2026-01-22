Ultimo giorno di camera ardente, ancora in coda per Valentino

Roma, 22 gen. (askanews) – Ultimo giorno per rendere omaggio alla camera ardente di Valentino alla Fondazione che porta il suo nome a Roma, in piazza Mignanelli. Ancora tanta gente in coda per l’ultimo saluto, presente anche il compagno dello stilista morto a 93 anni, Giancarlo Giammetti.
La camera ardente resta aperta dalle 11 alle 18, i funerali si svolgeranno venerdì alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.
Attese molte personalità internazionali, il mondo di Hollywood renderà omaggio allo stilista che ha vestito tante star.