Ultimo giorno di referendum a Mariupol per annessione alla Russia

Milano, 27 set. (askanews) – I residenti di Mariupol, città portuale dell’Ucraina meridionale sulla costa del Mar Nero, stanno votando per il referendum di annessione alla Russia. Mariupol, situata nella regione di lingua russa di Donetsk, è stata distrutta dall’assedio subito dall’esercito russo. Quattro regioni dell’Ucraina, per lo più controllate dalle forze russe, stanno partecipando ai referendum, i cui risultati Kiev e i suoi alleati hanno già comunicato di non riconoscere.