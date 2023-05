In questa intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ultimo parla della sua nuova fidanzata e chiarisce i suoi rapporti con Mahmood.

In questa intervista il cantante Ultimo parla a cuore aperto del suo passato, della sua nuova fidanzata Jacqueline e del rapporto instaurato con alcuni suoi colleghi, come Mahmood: “Non lo conosco, ognuno si fa i cavoli suoi”.

Ultimo: “Mahmood? Non lo conosco ma non ho nulla contro di lui”

Niccolò Moriconi, alias Ultimo non è solito rilasciare dichiarazioni così dettagliate della sua vita privata, ma in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si è lasciato andare, parlando della sue origini, della sua famiglia, del suo passato, ma anche di ciò che più lo infastidisce.

La lite avuta con i giornalisti nel 2019, quando a Sanremo la giuria fece vincere Mahmood con “Soldi” non è stata ancora metabolizzata del tutto, come spiega il cantante: “Ci sono rimasto male. Soprattutto per loro. vorrei solo sapere: perché? Perché sei contento se Ultimo arriva quarto? Cosa c’è nella tua testa? Perché esulti, perché mi schernisci con quei gesti?”

Tuttavia da quel festival il cantante romano ha iniziato a essere odiato da una buona fetta di pubblico, che ha distorto la realtà dei fatti, come il presunto litigio avuto con Mahmood che Ultimo ci tiene a chiarire:

“Non abbiamo avuto modo di conoscerci perché ognuno si fa i cavoli suoi, ma non ho nulla contro di lui. Quel momento ci ha visti contrapposti, ma era una diatriba creata da altri“.

Ultimo: “Con Jacqueline innamorati ma senza baciarci”

Dopo la rottura con l’ex fidanzata Federica, Ultimo sembra aver ritrovato l’amore. Come lui stesso conferma, prosegue la storia d’amore con Jacqueline, figlia di Heather Parisi, conosciuta in circostanze particolari, come lui stesso racconta:

“Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: ‘Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?’. Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America“.

“Da lì ho capito che ci eravamo innamorati senza mai darci un bacio–continua Ultimo-Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America”.