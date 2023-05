Ultimo parla del documentario su Prime Video "Vivo coi sogni appesi"

Roma, 30 mag. (askanews) – In esclusiva su Prime Video “Ultimo – Vivo coi sogni appesi”, una produzione Think Cattleya prodotta da Martino Benvenuti, in collaborazione con Maestro, per la regia dei Broga’s.

Il docufilm dedicato all’artista è stato presentato in anteprima il 29 maggio a Milano alla Santeria Toscana 31. “Questo docufilm per me è molto importante, perché è la prima volta che mi guardo un po’ indietro. La prima volta che faccio uscire qualcosa che va un po’ a descrivere quello che ho vissuto fino ad oggi, non solo dal primo singolo”, ha raccontato Ultimo.

La Santeria Toscana è un luogo a cui Ultimo è particolarmente legato perché proprio da qui è iniziata la sua rapida e incessante ascesa nel panorama musicale live. Dal 19 gennaio 2018, in pochissimi anni ha conquistato prima i palazzetti, poi gli stadi.

“La mia è una storia semplice. Il fatto che qualcuno a casa possa vedere questo docufilm e capire che certe difficoltà sono semplicemente normali, allora sono felice di averlo fatto uscire”, ha aggiunto.

“Ho mischiato il viaggio di 15 Stati dell’anno scorso e ho trovato la scusa per raccontarmi meglio”, ha detto ancora. “Il mio è un grandissimo successo che è arrivato in fretta, senza saltare le tappe, ma è arrivato in fretta, non è tanto riuscire ad arrivare quanto mantenere la cosa”, ha concluso.

“Ultimo Stadi 2023 – La favola continua “, prodotto da Vivo Concerti, che partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il primo luglio (data zero) e proseguirà allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 luglio e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio, ha già venduto 300.000 biglietti.