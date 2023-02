Ultimo: qual è il vero nome del cantante

Ultimo si prepara a “spaccare” al Festival di Sanremo 2023 che stasera inizierà con la prima serata: ma qual è il vero nome del cantante amatissimo dal pubblico giovanile? Il primo dato è che lui si chiamerà anche così, con quel “nom de guerre” così minimal, ma molti lo danno per primo o comunque sul podio finale dell’Ariston.

Ultimo: qual è il suo vero nome

Chi lo dice? Moltissimi osservatori della kermesse musicale, un evento che negli ultimi tre anni e sotto la guida artistica di Amadeus che lo conduce anche ha riportato milioni di italiani davanti alla tv. Il merito? Il fatto che non sia solo una rigorosa gara canora e musicale ma un vero show che però non perde di vista la sua mission. E chi sarebbero i favoriti per quest’anno? Proprio lui, Ultimo, poi Giorgia e Marco Mengoni.

La condizione che gli ha suggerito il “nome”

Ma chi è Ultimo? Oggi non ha bisogno certo di presentazioni ma giova ricordare che lui è il vincitore di Sanremo Giovani 2018. Romano, altezza un metro e settanta, aveva scelto quel nome perché rispecchia la sua condizione: “È una condizione in cui io mi sono sentito e in cui mi sento tuttora”. E come mai lui si trova in questa condizione? Perché Niccolò Moriconi – ecco qual è il vero nome del bravissimo artista – più volte si è trovato a viverla.

E stavolta potrebbe vedere la clessidra davvero rovesciata, ma in musica si fanno solo scongiuri, specie alla vigilia di Sanremo.