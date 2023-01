Ultimo torna a Sanremo, ma lo spettro delle polemiche del festival del 2019 incombe ancora su di lui.

Il cantautore di 26 anni era arrivato secondo con “I tuoi particolari”, e non l’aveva presa benissimo. Soprattutto, si era scagliato contro il regolamento dell’intero Festival della canzone italiana, criticando duramente il voto della sala stampa e rifiutandosi di partecipare al tradizionale photoshoot con i tre finalisti di Tv Sorrisi e Canzoni. La vittoria era andata a “Soldi” di Mahmood. Al terzo posto Il Volo.

Ultimo a Sanremo, le dichiarazioni

A Mattia Marzi del Messaggero, Ultimo racconta di non avere paura di tornare su quel palco. “A me piace l’idea di mettermi in gioco, buttarmi nella mischia. Vorrei che questa partecipazione fosse un modo per far capire che io c’ho un fuoco dentro che questo successo non riesce a spegnere” spiega. E poi aggiunge: “Non devo riscattare niente. Non mi pento di niente e non sono fiero di tutto quello che ho fatto, conta l’autenticità”.

Riguardo questo delicato punto ha anche aggiunto:

Voglio dire che non sono pentito, perché il passato non si rinnega. E che non sono fiero, perché non dovrei essere fiero di quello che ho detto e fatto in quel contesto. Nel nuovo album canto la mia maturità. Ho capito che non posso piacere a tutti: ad alcuni la mia musica fa schifo, altri dicono che faccio canzoni troppo lente. Però bisogna riconoscere che nella mia musica c’è autenticità.

Ultimo a Sanremo, la canzone

Sul palco di Sanremo porta “Alba”: “L’ho scritta quest’estate mentre ero alle Eolie, un mese dopo la chiusura del tour negli stadi” dichiara.

“È una ballata che cresce verso dopo verso, anche a livello di armonia: la mia mente comincia a fantasticare, staccandosi dalla realtà. Prima di realizzare, alla fine, che era tutto un sogno, dal quale mi risveglio: ti immagini se tutto questo fosse la realtà?”

Ultimo, ecco a chi vorrebbe somigliare

A citare brand nei brani non ci pensa neanche, a fare canzoni per le pubblicità nemmeno. Cosa vuole, dunque, Ultimo? “Al successo internazionale non ci ho nemmeno mai pensato, onestamente” afferma.

“Forse chiederei solo di avere una continuità, poter costruire una carriera alla Cesare Cremonini o Tiziano Ferro” ammette.