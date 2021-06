Ultimo super innamorato della figlia di Heather Parisi: la convivenza dopo la vacanza in Messico

La storia tra Ultimo e Jacqueline Luna, figlia di Heather Parisi, procede alla grande, tanto da parlare di convivenza

Ultimo, popolare cantautore romano, e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia dell’altrettanto nota showgirl americana Heather Parisi, sembrano fare sul serio. La giovane nata dalla relazione della ballerina con l’ortopedico Giovanni di Giacomo e il musicista capitolino appaiono difatti sempre più innamorati.

Lo dimostrano anche le foto del loro ultimo viaggio insieme in Messico, a seguito del quale starebbero ora valutando di andare a convivere.

Ultimo e Jacqueline Luna fanno sul serio

L’amore tra i due corre dunque super veloce, corroborato dai messaggi al miele scambiati dai piccioncini con i loro fan durante la romanticissima vacanza in Centroamerica. “Ti amo più del pistacchio” ha per esempio scritto Jacqueline a corredo di una foto in posa sulla spiaggia. Mentre Ultimo, dal canto suo, ha dedicato alla sua dolce metà una frase poeticamente splendida:

La tua purezza mi ha reso una persona migliore e mi fa stare bene gridarlo a tutti. Non posso far altro che ringraziare ogni strada che ho percorso, perché mi ha portato a te. Non credo nelle frasi sdolcinate, ma credo nel potere di un sentimento. […] Una delle cose che amo di te è sapere che lasci sempre la possibilità di cambiare. […] Spero di poter cambiare sempre insieme a te, al tuo fianco, senza fare rumore. Mi stai ricordando che Niccolò può essere grande quanto Ultimo, se non di più.