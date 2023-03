Ultimo torna single: finita la storia con la figlia di Heather Parisi

A tre anni dall’inizio della loro storia d’amore, il cantante Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si sarebbero detti addio. La voce non è stata ancora confermata dai due diretti interessati, ma sui social sono scomparse le foto che li ritraevano insieme.

Ultimo è single: finita la storia con Jacqueline

Nel 2020 Ultimo era uscito allo scoperto con Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi. I due hanno sempre vissuto la loro liaison nel massimo riserbo, ma sui social di tanto in tanto pubblicavano foto che li ritraevano insieme durante i loro momenti di spensieratezza. Da tempo ormai i due non appaiono più insieme e in tanti si chiedono se questa non sia la prova di un’effettiva separazione tra i due.

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo attorno alla sua vita privata e non ha mai parlato apertamente della sua storia d’amore con Jacqueline che, nonostante questo, sembrava essere salda e longeva. Ora che il rumor in merito alla loro presunta rottura è diventato sempre più insistente, i due si decideranno a confermare la questione?

Jacqueline è una dei quattro figli avuti dalla showgirl Heather Parisi ma sembra che i rapporti tra madre e figlia siano alquanto tesi.