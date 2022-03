Ultraleggero si schianta in un vigneto a Vicenza: morto il passeggero, grave il pilota

Un ultraleggero si è schiantato in un vigneto a Vicenza mentre si trovava in fase di atterraggio: morto il passeggero, in condizioni gravi il pilota.

Ultraleggero si schianta in un vigneto a Vicenza: ricostruzioni e dinamiche dell’incidente

Nella serata di sabato 26 marzo, un aereo ultraleggero si è improvvisamente schiantato tra le località di Villaga e Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza, in Veneto. Il velivolo, a bordo del quale si trovavano due uomini, è precipitato mentre si trovava in fase di atterraggio, in prossimità di una avio-superfice.

In considerazione delle prime ricostruzioni effettuate circa il drammatico accaduto, pare che l’ultraleggero abbia urtato contro un albero per poi perdere rapidamente quota e schiantarsi in un vigneto nel vicentino.

#26marzo #Villaga(VI), nel pomeriggio, un ultraleggero precipita in una vigna dopo aver sfiorato degli alberi: deceduto il passeggero, ferito il pilota. Intervento di soccorso #vigilidelfuoco @SUEM_Veneto #soccorsiquodiani pic.twitter.com/XFq5gnm6Td — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) March 26, 2022

Morto il passeggero, grave il pilota: l’intervento di sanitari, vigili del fuoco e carabinieri

In seguito all’impatto con il terreno, il passeggero dell’aereo ultraleggero è morto sul colpo. Le generalità dell’uomo non sono ancora state rivelate ma è stato reso noto che avesse 63 anni.

Il pilota, invece, ha riportato gravi ferite a causa dell’incidente. L’aviatore, 60 anni e residente a Longare, è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Bortolo.

Sul luogo del sinistro, si sono recati i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.

