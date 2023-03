Ultras dell'Eintracht in giro per Napoli: tensioni e lancio di bottiglie

600 ultras dell'Eintracht Francoforte hanno organizzato un corteo non autorizzato per le strade di Napoli

Sono circa 600 gli ultras tedeschi dell’Eintracht Francoforte che sono arrivati in Italia per seguire la propria squadra in vista della partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Se sul campo, per i tedeschi sarà molto dura ribaltare il 2 a 0 inflitto dagli Azzurri nella gara d’andata, i tifosi non si perdono d’animo e si mostrano anche fin troppo carichi.

Napoli, i tifosi dell’Eintracht creano il panico in città: tensioni e lancio di bottiglie

Gli ultras dell’Eintracht sono arrivati a Napoli questa mattina e hanno inziato a girare per la città tutti insieme, improvvisando un corteo non autorizzato che ha creato scompiglio tra i cittadini e i turisti presenti in zona. A seguire i tifosi tedeschi c’erano alcune pattuglie della Polizia Locale che hanno accompagnato gli ultras dal Lungomare fino a piazza del Gesù, senza poter impedire un lancio di bottiglie che, fortunatamente, non ha causato feriti.

Gli insulti contro il Napoli e le spinte al giornalista

Durante la loro marcia, i tifosi tedeschi hanno cantato cori e gridato insulti in italiano al Napoli, come dimostrano alcuni video che hanno iniziato a circolare sui social. Un malcapitato giornalista, avvicinatosi al gruppo ultras per dare testimonianza di quanto stava succedendo, è stato spinto via energicamente al grido di “No photo”.