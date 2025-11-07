UM Motorcycles presenta le novità a EICMA 2025

Milano, 7 nov. (askanews) – Il nuovo scooter Carmel 125 e la versione aggiornata del Rockville 300. Sono queste le due novità assolute presentate a EICMA 2025 da UM Motorcycles, brand americano nato nel 1999 e oggi presente in oltre 40 Paesi. Una realtà sempre più importante all’interno del quadro motociclistico internazionale, come sottolineato da Francesco Messina, Amministratore Delegato del Gruppo MO.VI S.p.A., distributore dei prodotti UM Motorcycles in Italia

Francesco Messina, Amministratore Delegato del Gruppo MO.VI S.p.A., ha dichiarato: “UM è un’azienda internazionale che vanta un’ampia gamma di veicoli.

In Europa è presente con una linea specifica per ottemperare alle richieste del mercato continentale”.

Per UM Motorcycles EICMA 2025 è stata, come detto, l’occasione di presentare due nuovi prodotti in esclusiva mondiale.

“EICMA è una vetrina fondamentale per incontrare i partner e gli stakeholder dell’azienda, raccontando al grande pubblico la visione e la strategia del nostro gruppo”, ha aggiunto Francesco Messina.

Ad EICMA 2025, dunque, UM Motorcycles, oltre a mostrare alcuni dei propri prodotti di punta, ha riaffermato la propria visione internazionale e il desiderio di rendere la mobilità su due ruote più accessibile, connessa e personale.