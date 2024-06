Umanoidi sempre più evoluti in scena alla fiera di Shanghai

Umanoidi sempre più evoluti in scena alla fiera di Shanghai

Shanghai, 7 giu. (askanews) - Un robot raccoglie la frutta da un albero, un altro imita le espressioni facciali di un utente collegato al proprio laptop: a Shanghai va in scena lo Humanoid Robot Designers Show: qui una trentina di aziende hanno presentato mani bioniche, sorprendenti teste robotiche ...

Shanghai, 7 giu. (askanews) – Un robot raccoglie la frutta da un albero, un altro imita le espressioni facciali di un utente collegato al proprio laptop: a Shanghai va in scena lo Humanoid Robot Designers Show: qui una trentina di aziende hanno presentato mani bioniche, sorprendenti teste robotiche e persino robot bipedi che si aggirano tra gli stand della fiera.

Gli occhi spalancati, il tono a scatti e l’espressione leggermente in preda al panico sul viso degli umanoidi ci ricordano che questo tipo di tecnologia deve ancora essere perfezionata. Ma sta attirando una crescente attenzione in Cina, sia da parte degli investitori che del governo.

“In questo momento, molti robot sembrano ancora ‘stupidi’- ha detto un visitatore, Jiang Yunfei – Tuttavia, penso che raccogliendo sempre più dati si perfezioneranno e potrebbero effettivamente sostituire alcuni lavori umani, il che potrebbe essere di notevole importanza”.

Secondo un investitore questi robot saranno utilizzati ampiamente entro due o tre anni soprattutto per la cura degli anziani, un tipo di servizio che potrebbe rivelarsi molto utile dato che l’enorme popolazione cinese (1,4 miliardi di abitanti) continua il suo inevitabile invecchiamento.

“Questo robot ha due funzioni principali: da un lato, l’imitazione dell’espressione umana, vale a dire la realizzazione di espressioni e movimenti viventi; dall’altro, l’interazione, inclusa l’interazione vocale e l’interazione dell’azione”, ha spiegato Zhu Yongtong, membro del team DROID ROBOT di Shanghai .

“In futuro, speriamo di applicare di renderlo un robot umanoide universale completamente bionico e a grandezza naturale, e speriamo che possa entrare nel settore dei servizi domestici”.

“Come genitore, puoi impiantare il tuo avatar digitale in questo robot per presentarlo a tuo figlio, in modo che si instauri un’interazione uomo-macchina più amichevole con tuo figlio, aumentando così l’affinità del robot umanoide”, ha sottolineato Ennio Zhang, Direttore Marketing e Vendite di GravityXR.