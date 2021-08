Umberto Tozzi contro Fedez e Orietta Berti: “Ridicoli!”

Umberto Tozzi si è scagliato contro Fedez e Orietta Berti per il loro tormentone estivo, Mille.

Mille, il brano di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, è in vetta alle classifiche da settimane. La canzone a quanto pare non ha però suscitato l’approvazione di Umberto Tozzi, che lo ha stroncato in un’intervista.

Umberto Tozzi contro Fedez e Orietta Berti

Umberto Tozzi ha svelato perché non approverebbe alcune operazioni musicali come quella fatta per Mille, il tormentone estivo realizzato da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. “La musica di oggi è ridicola. Cosa penso delle varie operazioni tipo Mille con Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti o Toy Boy con Colapesce e Dimartino insieme a Ornella Vanoni? Ridicoli!”, ha tuonato il cantante, e ancora: “Oggi la musica in tv non funziona, parliamoci chiaro, bisogna andare ad ascoltarla ai concerti.

Sì, esiste Sanremo, ma come vedi non è più musica. È uno show televisivo, non c’entra niente la musica. Io direttore artistico? Mi boccerebbero subito. Io mi coinvolgo solo emozionalmente. E visto che secondo me la musica di oggi è ridicola non potrei e non saprei giudicarla”.

Fedez: la collaborazione con i due artisti

Mille è diventata un successone fin dai primi giorni dalla sua uscita e tutt’ora il brano è in vetta alle principali classifiche musicali.

La collaborazione tra Fedez e i suoi due colleghi è stata annunciata a inizio giugno dopo che i tre si erano incontrati alcuni mesi prima al Festival di Sanremo 2021. Mentre Fedez e Orietta Berti avevano partecipato al concorso canoro Achille Lauro era stato scelto da Amadeus come co-conduttore della kermesse.

Codacons contro Fedez: la denuncia

Dopo le innumerevoli denunce sporte contro il rapper, il Codacons avrebbe presentato un esposto chiedendo anche il ritiro del videoclip di Mille per via di presunta pubblicità occulta all’interno del video.

L’associazione ha chiesto di “vietare la diffusione del videoclip sulle reti televisive e sul web, e della canzone sulle radio nazionali, fino a che non sarà eliminato ogni riferimento alla Coca-Cola”. La celebre bevanda è stata menzionata sia nel testo che nel video della canzone, ed è stata inserita nei credits del videoclip. Sulla vicenda Fedez non si è espresso ma sono note le sue numerose battaglie legali contro il Codacons per questioni analoghe. Il rapper ha replicato spesso contro l’associazione a tutela dei consumatori attraverso i social.