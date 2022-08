Un 19enne si accascia e muore. Il suo corpo è stato ritrovato da un passante straniero. Tragedia in Umbria, in provincia di Perugia.

Tragedia in Umbria, dove in provincia di Perugia, a Preci, un 19enne è morto a causa di un malore. A trovare il corpo è stato un turista che era di passaggio. Anche la vittima era un turista.

Umbria, 19enne si accascia durante passeggiata e muore: un passante lo trova

19 anni e una vita davanti. Ogni anno con la sua famiglia andava in vacanza in Umbria presso un agriturismo. Erano conosciuti in zona, al punto tale che il sindaco di Preci, Massimo Messi, ha dichiarato all’Ansa: “È come se fosse morto un concittadino, uno di noi, qui aveva degli amici, lo conoscevano in tanti. Tutta la comunità è molto dispiaciuta“. Il corpo della vittima è stato scoperto nella strada che porta da Castelvecchio a Preci.

Le cause del decesso

Nessun segno di violenza è stato ritrovato sul corpo della giovane vittima e questo ha subito fatto pensare ad un malore. Il cadavere è stato individuato da un turista olandese che ha subito allertato le forze dell’ordine. Le cause del decesso non sono ancora chiare e non si esclude che a contribuire al presunto malore del 19enne siano state le alte temperature.