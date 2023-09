Umbria: Coricelli al fianco della Spoleto-Norcia in Mtb

Perugia, 1 set. (Labitalia) - Coricelli continua il suo impegno sul territorio e per il secondo anno consecutivo sostiene La SpoletoNorcia in Mtb, la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, giunta alla decima edizione - un evento sportivo e turistico che attira ogni anno mig...

Perugia, 1 set. (Labitalia) – Coricelli continua il suo impegno sul territorio e per il secondo anno consecutivo sostiene La SpoletoNorcia in Mtb, la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, giunta alla decima edizione – un evento sportivo e turistico che attira ogni anno migliaia di sportivi, amanti della bici e appassionati di cicloturismo e di natura – in programma da oggi al 3 settembre.

La partnership tra Pietro Coricelli S.p.A. e Ssd La SpoletoNorcia, ente promotore della manifestazione, nasce lo scorso anno con l’obiettivo comune di valorizzare l’Umbria, con i paesaggi bucolici della ciclovia SpoletoNorcia, nata sul tracciato della Vecchia Ferrovia che univa le due cittadine, i suoi borghi, i prodotti del territorio – di cui l’olio è uno dei preziosi frutti – ma anche diffondere la cultura della sana alimentazione e una maggiore sensibilità ecologica. Ed è proprio pedalare sulla ciclovia più bella d’Italia – con un percorso che si snoda nella Valnerina tra spettacolari montagne solcate dal corso del fiume Nera, immersi tra natura, enogastronomia, arte e cultura con antiche abbazie, eremi e borghi – il modo migliore per scoprire e apprezzare il cuore verde dell’Umbria.

“La sostenibilità ambientale e sociale, la sana e corretta alimentazione, la valorizzazione del territorio sono alla base della nostra visione d’impresa che guida ogni nostra azione e che abbiamo anche raccontato nel nostro primo Report integrato Esg, presentato nei mesi scorsi. Come industria abbiamo il dovere di agire in modo responsabile oggi per costruire il futuro di chi verrà dopo di noi, dobbiamo guardare al domani, a innovare senza però dimenticare il passato, la tradizione, le nostre origini, dove è nato tutto", dichiara Chiara Coricelli, Ceo di Pietro Coricelli Spa. "Le nostre radici affondano a Spoleto dal 1939 – ricorda – e attraverso il nostro sostegno alla Spoleto Norcia in Mtb ci auguriamo di dare vita a un cambiamento, dove anche lo sport e il cicloturismo diventano veicolo per divulgare uno stile di vita sano, green, responsabile e inclusivo. Quest’anno anche i nostri dipendenti saranno protagonisti la domenica con la Pedalata Charity Coricelli a favore della Onlus spoletina Il Sorriso di Teo, una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di una special bike e permettere anche ai bambini con mobilità ridotta o diversamente abili di poter partecipare ad esperienze inclusive”.

Dice Luca Ministrini, presidente della Ssd Spoleto-Norcia e del comitato organizzatore della manifestazione: “Lavorare accanto un partner come Coricelli significa non solo avere un supporto nell’organizzazione di una manifestazione sempre più ampia e complessa, ma anche poter contare su un nome che interpreta la più autentica tradizione umbra e che, come noi, trae origine e forza da un territorio straordinario, che vorremmo diventasse patrimonio di tutti. Siamo grati a Pietro Coricelli per aver aderito con entusiasmo alle istanze inclusive de La SpoletoNorcia in Mtb, donandoci forza e nuovi stimoli”.

Chiara Coricelli, presidente e Ceo di Pietro Coricelli Spa, sarà tra i protagonisti del talk 'Piccoli grandi progetti con un unico comune denominatore, la qualità', in programma sabato 2 settembre, alle 18.30, in piazza Garibaldi, a Spoleto, a cura di Ludovica Casellati che dialogherà con gli ospiti: Peppone Calabrese, conduttore Linea Verde; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Osvaldo Bevilacqua, giornalista e autore televisivo; Angelo Mellone, giornalista e scrittore; Maria Rita Grieco, vicedirettore TG1; Lello Ferrara, ex ciclista professionista, protagonista del Giro E; Ruggero Cazzaniga, vicepresidente Fci; Matteo Zoppas, presidente Ice; Andrea Sisti, sindaco di Spoleto; Giovanni Maria Angelini Paroli, assessore al Turismo.

Inoltre, l’azienda Pietro Coricelli Spa sarà presente all’interno dell’area Village, in piazza Garibaldi, con uno stand dove sarà possibile degustare gli oli in abbinamento ai prodotti del territorio e curerà la ristorazione all’interno dei punti ristoro presenti sul percorso cicloturistico. Domenica 3 settembre è la giornata dedicata alla gara agonistica e ai percorsi cicloturistici, mentre oggi e domani sono previsti momenti di incontro e spettacolo tra i mondi del ciclismo, del cicloturismo, della cultura e del giornalismo sportivo e turistico con una serie di eventi tra talk show, interviste, laboratori per grandi e piccoli, visite alla scoperta di Spoleto e dell’area circostante.