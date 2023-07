Umbria Green Festival, l'obiettivo è raccontare il futuro

Perugia, 28 lug. (askanews) – Raccontare il futuro. È questo l’obiettivo dell’Umbria Green Festival che si svolgerà dal 4 agosto al 30 settembre in tante città della Regione come Perugia, Terni, Spoleto, Assisi e non solo. Lo scopo è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso spettacoli, arte e scienza che si metteranno al servizio dell’ambiente. A proposito di ciò abbiamo intervistato il direttore artistico Daniele Zepparelli e la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che ci ha parlato degli obiettivi della Regione, soprattutto sul tema ambiente che in questi ultimi anni è sempre più al centro dell’attenzione in Italia e nel mondo.

“Umbria Green Festival – ha detto Zepparelli – fa parte della strategia nazionale dello sviluppo sostenibile, del ministero dell’ambiente e della transizione ecologica. Questo porterà in Umbria centinaia di esperti della cultura, artisti, scienziati per parlare degli obiettivi dell’agenza 2023, coinvolgendo tutte le arti e la scienza nel segno della natura”

“Questo è un festival che sicuramente rientra a pieno titolo in quello che è l’obiettivo del governo regionale, ossia quello di poter far conoscere una regione assolutamente sostenibile dove il verde e la sostenibilità sono una linea costante che stiamo cercando di promuovere a tutti i livelli. È molto interessante perché abbraccia vari generi culturali”.

Siamo si giunti all’ottava edizione di questo Festival ma tutti si auspicano sia un punto di partenza e non un punto d’arrivo. Inoltre si spera possa essere da esempio per altre località italiane e che riesca a sensibilizzare più persone possibili su un tema così importante.