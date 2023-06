Umbria in festa: il Quattrocento a Perugia e Infiorate a Spello

Perugia, 9 giu. (askanews) – Un weekend in Umbria sulle tracce di storia, cultura e ambiente. Il 10 e 11 giugno Perugia e Spello si preparano a una due giorni speciale. Nel capoluogo umbro si tiene la manifestazione Perugia1416, rievocazione storica che ricorda le imprese di Braccio Fortebracci, condottiero che proprio in quell’anno alle porte del Rinascimento rientrò vittorioso in città e portò pace e buongoverno. Per l’occasione si tengono giochi medievali, cortei storici, rievocazioni di antichi mestieri, proiezioni, giochi di ruolo, musica e danze medievali, visite guidate teatralizzate e taverne aperte ogni sera.

A pochi chilometri di distanza il borgo di Spello ospita invece negli stessi giorni le Infiorate del Corpus domini: duemila abitanti della cittadina, compresi 500 giovanissimi, in una sola notte realizzeranno in un percorso di circa 2 km, 60 opere di grandi dimensioni, tra quadri e tappeti floreali, ispirati a temi religiosi e di umana solidarietà. Il momento centrale dell’evento è la “notte dei fiori”, tra il sabato e la domenica. Mentre gli infioratori lavorano a terra, il visitatore può guardare, visitare le mostre e partecipare all’Infiorata dei turisti. La domenica mattina le opere saranno completate, la giuria passerà per la valutazione del concorso e poi la processione del Corpus Domini le calpesterà, ricordando il senso effimero della loro bellezza.