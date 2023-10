Umbria: Musumeci, 'sette anni fa il terremoto, un pensiero alle vittime e uno alla prevenzione'

Palermo, 30 ott.(Adnkronos) – “Sette anni fa, la mattina del 30 ottobre 2016, una forte scossa di terremoto colpiva l’Umbria, seminando altra distruzione. Era la conclusione di una drammatica stagione che pochi mesi prima aveva visto pesantemente colpite dal terremoto altre regioni dell’Italia Centrale, con centinaia di vittime e tanta devastazione. La ricostruzione va avanti, lentamente: tanti i lacci e lacciuoli burocratici da cui liberarsi. Per questo il governo Meloni ha voluto approvare un disegno di legge, da me proposto, che introduce un modello unico e celere di ricostruzione, dopo ogni calamità. Nella odierna ricorrenza, un pensiero vada alle vittime ed uno alla prevenzione, per evitare altre ricostruzioni!”. Lo scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci