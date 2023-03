Umbria, possibile omicidio a Gualdo Cattaneo

Un uomo è stato trovato morto a Marcellano, frazione del comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. Al momento si sa poco o nulla del caso, già si parla di un possibile omicidio, ipotesi che gli inquirenti non stanno escludendo al momento. Come informa il Corriere dell’Umbria sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini e il pm Vincenzo Ferrigno della Procura di Spoleto.

Umbria, possibile omicidio a Marcellano: tutte le ipotesi sono al vaglio

Il cadavere di un uomo è stato trovato senza vita questa mattina nella frazione di Marcellano. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri e il sostituto procuratore di turno della procura di Spoleto. Come precisa il Messaggero sono attualmente al vaglio tutte le ipotesi, non solo quella dell’omicidio.

Un altro cadavere scoperto a Montecastrilli

Da notare come lo scorso 18 marzo è stato rinvenuto un altro cadavere sempre in territorio umbro. Si tratta di un uomo di 83 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in un bosco di Montecastrilli, in provincia di Terni. Umbria Journal precisa come il cadavere è stato trovato in località Capitone dove sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e il personale del soccorso alpino e speleologico dell’Umbria.