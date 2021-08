L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Norcia, in provincia di Perugia, in Umbria, avvenuta alle ore 18:15. Non ci sono stati danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha fatto tremare la terra a Norcia, comune situato in provincia di Perugia, in Umbria. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 18:15 e ha avuto una profondità di 7,7 chilometri.