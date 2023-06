Tragedia in Umbria, dove un uomo di 47 anni è morto alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 8 Giugno, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. L’uomo era alla guida della sua motocicletta quando si è schiantato contro un’automobile.

Umbria, incidente tra una moto e un’auto: perde la vita centauro 47enne

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 5:50 di questa mattina a Fornole di Amelia, una piccola cittadina dell’Umbria. L’uomo stava guidando la sua motocicletta, forse diretto al lavoro, quando un’automobile lo ha colpito in pieno. La dinamica del sinistro non è ancora stata ben definita: i carabinieri sono al lavoro in queste ore per determinare le responsabilità.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118, allertati proprio dall’uomo che era alla guida della vettura, ma quando i soccorritori sono arrivati per il centauro non c’era già più nulla da fare. Troppo gravi, infatti, le ferite riportate dal 47enne dopo lo scontro con la macchina e il successivo capitombolo al suolo: l’uomo è morto sul colpo.