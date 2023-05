Umidità e caldo in casa: i rimedi per il 2023

Alcuni rimedi come un buon condizionatore portatile permettono di alleviare l'umidità e il caldo che si avverte in casa.

Le previsioni meteo parlano di una estate che si appresta ad arrivare. Oltre alle temperature elevate che toccheranno cifre importanti e al caldo, vi è un’altra componente a cui prestare attenzione. I livelli di umidità potrebbero essere molto alti andando a peggiorare il calore in casa. Scopriamo come sono collegati umidità e caldo e cosa fare per migliorare questo aspetto e garantire un po’ di refrigerio.

Umidità e caldo in casa

Sono due fattori strettamente legati. Infatti, il fattore umidità che si tende a percepire nelle abitazioni durante il periodo estivo va a incidere maggiormente sull’aumento delle temperature aumentando così il caldo tra le mura domestiche.

La presenza molto alta di vapore acqueo causa ostacoli al sudore che è uno dei meccanismi della termoregolazione. In caso di caldo umido si tende a soffrire molto di più il calore per cui diventa difficile riuscire a tollerarlo e stare nell’abitazione. In estate, a causa delle alte temperature, il corpo produce sudore che evapora e abbassa la temperatura corporea.

Il mix di umidità e caldo crea e causa forte disagio, soprattutto nei soggetti maggiormente fragili e sensibili, come bambini e anziani che sono considerate le fasce a rischio con l’aumento delle temperature.

Per avere un clima maggiormente gradevole in casa ed evitare l’eccesso di umidità, è bene adoperarsi in modo da evitare che il calore cominci a entrare dall’esterno.

Umidità e caldo in casa: cause

L’umidità che si tende a percepire in casa varia a seconda dei cambiamenti climatici. Per questa ragione, l’afa e il caldo eccessivo possono aumentare il calore e la temperatura, per cui riuscire a tollerare le giornate di sole diventa difficile durante il periodo estivo. Una maggiore umidità tende a far soffrire di più soprattutto nelle giornate dei mesi estivi di luglio e agosto quando non vi è neanche un filo di aria che possa dare un po’ di respiro.

Quando il termostato segna i 30° e il livello di umidità si attesta al di sotto della soglia del 30%, significa che risulta facilmente sopportabile il caldo, in caso contrario con una umidità superiore al 50% risulta essere molto difficile riuscire a tollerare e sopportare. quando invece il livello di umidità raggiunge il 70% sicuramente si rischia di andare incontro a una serie di problemi per la salute e l’organismo, in generale.

In base a questi esempi riportati, è possibile comprendere come l’umidità possa avere e giocare un ruolo importante per quanto riguarda la sopportazione o meno del caldo. In estate non bisogna preoccuparsi tanto delle temperature che toccano livelli record, quanto dell’umidità che è il vero pericolo. Se nell’appartamento il tasso di umidità va a superare la soglia richiesta, significa che riuscire a tollerare il calore sarà molto difficile.

Ovviamente si va incontro a diversi disagi, come la sensazione di appiccicaticcio, ma anche il classico colpo di calore. La funzione del sudore è raffreddare il corpo nel momento in cui evapora, ma quando l’aria è ricca di umidità. non può assorbire altra acqua per cui il sudore rimane in superficie e il caldo va ad aumentare.

Umidità e caldo in casa: miglior rimedio

Per combattere e contrastare, non solo il caldo, ma anche l’umidità che si avverte, sono diverse le soluzioni da adottare. La migliore, al momento, secondo i consumatori, è l’uso di un buon condizionatore come Artic Cube che, in pochi minuti, permette di rinfrescare la casa garantendo un clima accogliente e refrigerante al tempo stesso.

Un mini condizionatore portatile che si distingue da altri modelli in commercio perché molto piccolo, di dimensioni compatte e poco ingombrante al punto da poterlo posizionare ovunque in casa: sulla scrivania, ma anche sul tavolo, ecc. senza il minimo fastidio. Ha un funzionamento semplice dal momento che si riempie il serbatoio di acqua, si collega all’unità per poi scegliere il tipo di impostazione maggiormente indicato.

Sfrutta la tecnologia di raffreddamento ad aria per cui l’acqua entra nell’unità ed è spinta contro il filtro bagnato. In seguito, evapora e si trasforma in aria che rinfresca l’ambiente e la casa. Con un condizionatore portatile del genere i filtri non hanno bisogno di essere sostituiti o cambiati dal momento che hanno una durata di 8 ore. Oltre a raffreddare la casa e gli ambienti, permette anche di umidificare e purificare.

Ha un funzionamento silenzioso per cui non causa disturbo o fastidio. Un dispositivo ecologico e sano che non inquina dal momento che l’aria non emette particelle di polvere o gas.

Per ordinare Artic Cube, essendo originale ed esclusivo, bisogna che il consumatore interessato si colleghi al sito ufficiale, inserisca i dati nel modulo. In questo modo diffida delle imitazioni del prodotto e usufruisce della promozione di una confezione a 59€ con altre possibilità da valutare con pagamento ammesso con contanti al corriere, Paypal e carta di credito.

