Il più tragico degli epiloghi è arrivato sulla storia del ragazzo 17enne scomparso ieri, 2 febbraio 2023.

Il suo corpo è stato trovato senza vita a pochi chilometri dalla sua abitazione. Gli inquirenti al momento non hanno sospetti ma stanno indagando.

Un 17enne che risultava scomparso è stato trovato morto: indagano le forze dell’ordine

Ci troviamo a Saffolo, in provincia di Ancona, e quelli che dovevano essere un normale giovedì e una normale giornata scolastica si sono trasformati in un vero e proprio incubo da cui i familiari del 17enne non riusciranno mai a svegliarsi.

Un ragazzo di 17 anni sarebbe dovuto tornare dalla sua scuola a Jesi, sempre in provincia di Ancona, ma non ha mai messo piede a casa. I genitori hanno dato l’allarme e i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno iniziato a cercarlo ovunque.

Il ritorvamento del corpo

In meno di 24 ore è però giunta la notizia che i genitori non avrebbero mai voluto ricevere: il 17enne è stato ritrovato senza vita oggi, 3 febbraio 2023.

Il suo corpo era a pochissimi chilometri da casa sua, segno che aveva fatto ritorno da scuola. Durante il tragitto non si sa cosa possa essere successo e gli inquirenti dovranno giustamente indagare a fondo per capire la dinamica di questo assurdo decesso. Prima del corpo, i militari dell’arma, hanno trovato il suo cellulare.