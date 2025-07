Un aereo lancia aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza

Gaza, 30 lug. (askanews) – Un aereo lancia aiuti umanitari dal cielo sulla Striscia di Gaza centrale, mentre aumentano gli allarmi per la carestia sempre più violenta nel territorio devastato da quasi 22 mesi di conflitto, con un bilancio delle vittime in continua crescita e nessun segno di una svolta imminente nei negoziati di tregua con Israele.

Negli ultimi tre giorni sono ripresi i lanci di cibo dal cielo per cercare di aiutare la popolazione, fra i Paesi impegnati nell’attività umanitaria la Giordania. Stati come Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato l’organizzazione di ponti aerei proprio con Amman per far arrivare aiuti ai palestinesi il più rapidamente possibile.