“Un albero per il futuro”, Fontana: educare a ambiente e legalità

Palermo, 17 nov. (askanews) – “Sono felicissima di rappresentare il ministero della Transizione ecologica oggi per un’iniziativa dal forte valore anche simbolico dove la tutela dell’ambiente e l’impegno per la legalità formano un binomio indissolubile, che mette al centro i giovani, alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, guardando alla transizione ecologica che ha proprio l’obiettivo di un’equità intergenerazionale. Si parte da Palermo, quindi dalle radici e poi si va in tutta Italia partendo dalle gemme della legalità”.

Così la sottosegretaria alla Transizione ecologia Ilaria Fontana, presentando al Mite il progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro”, promosso con la collaborazione del ministero della Transizione ecologica e voluto fortemente dalla Fondazione Falcone e dall’Arma dei Carabinieri.