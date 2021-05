Un altro lutto per la Regina Elisabetta: il dramma dopo la morte di Filippo

La Regina Elisabetta è stata colpita da un altro tragico lutto dopo la scomparsa di suo marito, il Principe Filippo.

La Regina Elisabetta è stata colpita da un altro drammatico lutto: uno dei suoi cani, Fergus, è morto.

Regina Elisabetta: morto il cane della sovrana

A poche settimane dalla morte del Principe Filippo la Regina Elisabetta è stata colpita da un’altra grave perdita: uno dei suoi due cani, Fergus, è improvvisamente scomparso.

L’amico a quattro zampe della sovrana le era stato donato alcuni mesi fa suo figlio Andrea e la Regina era solita tenerlo al suo fianco al Castello di Windsor. Fin da giovanissima la Regina Elisabetta ha manifestato un grande amore per gli animali ed è sempre stata lei ad occuparsi personalmente delle loro passeggiate e del loro nutrimento. Secondo alcune fonti vicine all’anziana sovrana lei sarebbe stata visibilmente provata per la scomparsa del suo adorato cane.

Regina Elisabetta: la morte di Filippo

Il 9 aprile 2021 è scomparso a 99 anni il Principe Filippo, marito della Regina e duca di Edimburgo. A causa delle norme contro il Coronavirus i funerali del duca si sono svolti nel massimo riserbo e i membri della famiglia Reale hanno lasciato la Chiesa a piedi in segno di rispetto. In seguito alla morte del duca la sovrana ha scritto un messaggio pubblico sui social per ringraziare i sudditi che le hanno mostrato il loro calore e la loro vicinanza a causa della drammatica perdita.

Poche setimane prima di spegnersi nelle sue stanze e difronte al calore dei suoi cari il duca di Edimburgo era stato operato al cuore. La Regina Elisabetta ha rispettato la sua volontà facendo organizzare un funerale semplice e senza esagerazioni. Il Principe Harry, da tempo lontano da Londra, è rientrato per stare al fianco alla Regina durante questo momento di estremo dolore. Sua moglie Meghan Markle, incinta della sua seconda figlia, si è invece assentata dal funerale.

Regina Elisabetta: i primi impegni pubblici

Nonostante il lutto la Regina Elisabetta ha già presenziato ai suoi primi impegni ufficiali durante queste settimane. In un’occasione la sovrana ha sfoggiato una preziosa spilla che, secondo fonti vicine alla famiglia Reale, sarebbe stata un non dichiarato omaggio dedicato a suo marito Filippo. La Regina, nonostante il recente lutto, si è mostrata comunque serena e sorridente durante i suoi primi impegni ufficiali seguiti alla scomparsa del marito.