Un altro trionfo per i Maneskin: miglior rock band agli Mtv Ema

Roma, 15 nov. (askanews) – Dopo il Festival di Sanremo, l’Eurovision Song Contest e il successo negli Stati Uniti, i Maneskin si sono aggiudicati il premio della categoria “Best Rock” agli MTV Europe Music Awards 2021 a Busapest.

Nella storia degli European Music Awards, è la prima volta per l’Italia in una categoria internazionale. La band romana ha superato artisti del calibro dei Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons e Killers, nominati nella stessa categoria e si è esibita con Mammamia con look nero e oro, tutti scintillanti e Damiano in slip di pelle e reggicalze.

Hanno mandato in delirio il pubblico con la loro esibizione, ormai sembrano inarrestabili. E al momento della premiazione hanno ricordato che l’Italia quest’anno “ha vinto tutto, tranne che nei diritti civili”, un chiaro riferimento allo stop del ddl Zan in Parlamento, fatta a Budapest, in Ungheria, alle prese con le contestate politiche che limitano i diritti della comunità Lgbt di Victor Orban.

Premiato anche Aka7even per il Best Italian Act, in lizza per il premio c’erano, di nuovo, anche i Maneskin.