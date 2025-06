Cristiano Malgioglio si prepara a un nuovo capitolo della sua vita: il matrimonio con Onur, un attraente imprenditore turco di 40 anni. Un amore che sembra aver riportato la luce in un cuore che ha conosciuto gioie e dolori. Malgioglio, noto per le sue storie d’amore intense e a volte tumultuose, ha condiviso dettagli affascinanti della sua vita sentimentale, rivelando come il suo passato abbia plasmato il presente.

Un amore che brucia

Malgioglio ha sempre parlato con passione dei suoi amori. Ricorda il colpo di fulmine per Alejandro, un marinaio portoghese, e la travolgente storia con Philip, un americano conosciuto a La Spezia. “Mise un 45 giri di Dusty Springfield nel mangiadischi e mi sussurrò il titolo all’orecchio: I close my eyes and count to ten. Col mio inglese malandato cominciai a contare: ‘Uno, due, tre…’. Al dieci mi prese le labbra. Scoppiò il vulcano. Fu un amore intenso, sangue e arena”, racconta Malgioglio. Ma come spesso accade, anche questa storia finì, lasciando spazio a nuove avventure.

Il legame con Onur

Oggi, il suo cuore appartiene a Onur. Malgioglio ha dichiarato che lascerà a lui tutta la sua eredità: “Sì, lui è più giovane di me. E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca”. Una scelta che dimostra quanto sia profondo il legame tra i due. Malgioglio ha anche rivelato che Alessandra Celentano sarà la sua testimone di nozze. “Mi sposo presto, non questa estate. Mi sposo con il ragazzo turco, lascio la mia eredità a lui. Questo è bellissimo. Come mi vestirò? Non di bianco, nemmeno di panna, forse rosa o rosso”, ha aggiunto, lasciando intravedere la gioia che accompagna questo evento.

Il passato e le relazioni

Roberto Alessi, amico di lunga data di Malgioglio, ha svelato alcuni retroscena sulla vita amorosa dell’artista. “Conosco Cristiano da quando aveva i capelli neri ed era appena arrivato a Milano. Negli anni Settanta, aveva già scritto ‘L’importante è finire’ per Mina”, racconta Alessi. La storia con il giovane carabiniere, che lo accompagnava nei suoi primi passi nella grande città, è solo uno dei tanti amori che hanno segnato la vita di Malgioglio.

Un amore che supera i confini

Negli anni, Cristiano ha vissuto relazioni con uomini di diverse nazionalità, ma nessuna come quella con Onur. Questo legame sembra avergli dato nuova energia, anche nel lavoro. “L’amore sembrava aver dato a Cristiano nuova energia, anche nel lavoro”, sottolinea Alessi. Ma non è sempre stato facile. La fine della storia con un ragazzo cubano, che Malgioglio andava a trovare all’Avana e che assomigliava a Colin Farrell, è stata un colpo duro.

Il supporto degli amici

Tutti gli amici di Malgioglio si sono congratulati per il suo prossimo matrimonio. “Cristiano ha tanti amici, rapporti di lunga data. Io lo conosco da quando era appena arrivato a Milano”, afferma Alessi. La mancanza dei genitori di Malgioglio si fa sentire, ma la sua famiglia, compresa una sorella, è sempre stata un sostegno fondamentale. Recentemente ha subito una perdita dolorosa, ma la sua resilienza è evidente.

Il legame con la famiglia

“È un peccato che non ci sia più sua madre a vedere questa sua felicità. Forse avrebbe capito e accettato”, riflette Alessi. Malgioglio ha sempre avuto un legame profondo con la sua famiglia e, nonostante le difficoltà, continua a essere circondato dall’affetto dei suoi nipoti. “Oggi potrebbe essere solo felice nel saperti felice e nell’avere un figlio amato come te da tutti noi italiani”, conclude Alessi con una nota di nostalgia.

Il futuro di Malgioglio

Con la sua vita sentimentale in fase di rinnovamento, Malgioglio è pronto a celebrare un amore autentico e profondo. La sua storia è un viaggio che continua a sorprendere e affascinare. Come si vestirà per il grande giorno? E quali altre sorprese riserverà il futuro? Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi nella vita di questo artista straordinario, che riesce sempre a tenere alta l’attenzione del pubblico.