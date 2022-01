Un anno cruciale per Folcast che esce con “Tempisticamente”

Milano, 13 gen. (askanews) – Un anno cruciale per il giovane cantautore Folcast, terzo classificato tra le Nuove Proposte di Sanremo 2021 e vincitore del Premio SIAE per il miglior videoclip sezione Nuove Proposte Sanremo 2021. L’artista romano esce con l’album “Tempisticamente”.

“Il concetto di tempo mi ha sempre affascinato, è dall’inizio che cerco di svilupparlo, sciverlo ed esprimerlo. Poi “Tempisticamente” come parola non esiste nella lingua italiana così come non esisteva il mio disco, quindi era bello creare qualcosa che prima non c’era”.

Nell’album, oltre alla partecipazione di Roy Paci in Senti che musica, troviamo anche collaborazioni con Davide Shorty e Rodrigo D’Erasmo. “Sono delle persone prima di tutto grandissime e degli artisti che stimo immensamente”.

Folcast, nome d’arte di Daniele Folcarelli classe 1992, viene da una famiglia di musicisti e racconta così il suo primo approccio con gli strumenti. “Avevo a disposizione praticamente un parco giochi di strumenti musicali che mi ha dato tanto, potevo suonare la chitarra, il pianoforte, il contrabbasso e la batteria.

È stato molto importante”.

Dopo oltre 20 date estive nei principali festival italiani, Folcast sarà in tour dal vivo nei club ad aprile.