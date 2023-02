Home > Askanews > Un anno di guerra. A Bucha il ricordo delle vittime dei massacri Un anno di guerra. A Bucha il ricordo delle vittime dei massacri

Roma, 24 feb. (askanews) – Fiori giallo-blu, candele, preghiere. A Bucha, città a Nord-Ovest di Kiev, teatro di massacro di civili imputati alle truppe russe, gli ucraini si sono riuniti in una chiesa e in un cimitero per rendere omaggio alle vittime dell’invasione nell’anniversario che segna un anno di guerra.

